Swimming Club, sette volte oro con record

La ‘doppia doppia’, due ori e due record, questa volta è di Edoardo Varnero, esordiente B dello Swimming Club, che al 34° Trofeo nazionale ‘Città di Voghera’ vince i 50 stile in 33’’61 e i 100 in 1’15’’81 e in tutte e due le gare stabilisce il nuovo primato della manifestazione.

Primo gradino del podio anche per Mathilda Bussetti nei 50 rana, in 58’’81, Denise Pongoli nei 50 stile in 41’’79, Alessio Addezio sulla stessa distanza i 40’’01, Elisa Lucaci nei 50 farfalla in 51''13, e Ginevra Camagna nei 100 stile in 1’35’’76.

Per Pongoli anche due argenti, nei 50 rana (59’’98) e nei 50 farfalla (53’’37), Lucaci è 2ª nei 100 stile in 43’’41. Due bronzi per Alessio Addezio, nei 50 dorso (46’’98) e nei 50 farfalla (54’’93). Sul terzo gradino anche Ginevra Camagna nei 50 stile (41’’54) e Rihai Rhim nei 100 stile (1’46’’94).

Buone anche le prestazioni di Edoardo Iandolino, Valentina Vercelli, Diego Pongoli, Marta Caruso, Giulia Carlevaris, Thomas Cherubini e Irene Zirpolo.