Casale a reti bianche, Savona si salva

CASALE - Pareggio a reti inviolate quello tra Casale e Savona che regala poche emozioni al pubblico nerostellato.

Iniziano meglio i padroni di casa che al 10’ hanno la prima fiammata con il calcio di punizione dalla trequarti calciato da Marco Di Lernia e messo in angolo dal tuffo di un attento Vettorel. Prova a rispondere il Savona con il cross dalla destra di Disabato che trova il colpo di testa di Giovannini di poco alto sopra la traversa; più tardi ci riprovano i liguri con il tiro di Siani bloccato da Rovei. Il primo tempo decisamente soporifero nel quale entrambe le compagini faticano a trovare spazi e il bel gioco non si fa vedere: palle lunghe e rinvii, un tiro nello specchio della porta per ciascuno e poco di più.

Ad inizio ripresa ci prova subito Coccolo che avanza da sinistra e prova a calciare sul primo palo chiuso dall’intervento di un difensore ligure.

Insistono i nerostellati due volte con Mair che dalla sinistra calcia forte sul palo corto, entrambe le volte chiuso. Il Savona inizia a cedere il passo e il Casale riesce ad avanzare verso la metà campo avversaria e al 22’ il tiro al volo dal limite di Coccolo si alza di poco alto sopra la traversa.

Altre occasioni per il Casale che continua a spingere ancora nei minuti di recupero con Coccolo che lanciato da Poesio non trova lo specchio della porta: il match si chiude così a reti bianche.

Casale - Savona 0-0

Casale: Rovei, Bianco, Villanova, Vecchierelli (32’st Miello), Cintoi, Pinto, Coccolo, Poesio, Mair (11’st Lamesta), Di Lernia, Mullici (40’st Todisco). A disp. Tarlev, Graziano, Provera, Brugni, Lanza, Buglio A. All. Buglio F.

Savona: Vettorel, Fricano, Tissono, Albani, Ghinassi, Castellana, Giovannini, Buratto (20’st Dinane), Siani, Disabato, D’Ambrosio (11’st Mehic). A disp. Guadagnin, Frignone, Tripoli, Shekiladze, Amabile, David, Curci. All. De Paola

Ammoniti: 35’ Albani (S), 23’st All. De Paola (S)