Autosped, la vittoria che avvicina la Coppa Italia

Doveva vincere, Autosped, per continuare ad inseguire il quarto posto e la finale di Coppa Italia di A2. Perché una sconfitta sul campo del Sarcedo, la rivelazione del girone nord della A2, avrebbe allontanato troppo le giraffe dal primo traguardo della stagione.

Non era facile, contro una delle capoliste del girone nord. Ma la formazione di Castelnuovo esalta, ancora una volta, la sua solidità, e la sua intensità, in difesa, 54-57 alla sirena, due punti pesantissimi non solo per agganciare la matricola terribile a quota 12, ma per restare incollata alle prime

Una partita giocata sempre punto a punto, Autosped spesso avanti, anche se con scarti minimi. Massimo vantaggio, per la squadra di Fabio Pozzi, 6 punti. All'intervallo lungo le due squadre incollate, 25-26, nell'ultimo parziale Autosped entra con 2 punti da recuperare, 41-39, l'ultimo quarto è il miglior per l'attacco, 13-18.

Una protagonista su tutte, Enrica Pavia, mvp con 23 punti, quasi la metà del totale delle ospiti, che possono sempre far conto sulla eccellente continuità di rendimento di Claudia Colli.

"Sono stati 40 minuti di battaglia, contro una avversaria decisamente ostica - sottolinea Pavia - Siamo state brave anche ad alternare gli schemi di difesa, marcatura individuale, ma anche zona. Un risultato fortemente voluto, un successo di squadra: con ancora più energia e determinazione lavoreremo, in settimana, per eliminare qualche difetto e crescere ancora".