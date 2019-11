Alti e bassi. Bertram cade a Napoli

Prima sotto 20 punti, poi avanti nel finale. Gli alti e bassi puniscono la Bertram che cade a Napoli (69-64). Dopo due vittorie casalinghe consecutive, la squadra di coach Marco Ramondino perde al ‘PalaBarbuto’ una gara a due facce e con un finale amaro.

La partita. Primo quarto di grande equilibrio chiuso con Napoli avanti 19-18. HGli ospiti entrano subito bene in partita e rispondono colpo su colpo alle iniziative dei padroni di casa. Potrebbero anche chiudere avanti, ma Roderick con astuzia si guadagna tre liberi per un fallo su tiro da fuori provocato da Formenti.

Nella seconda frazione Napoli sfrutta la verve di Roderick che crea per sé e per gli altri consentendo ai padroni di casa di conquistare un piccolo vantaggio. Al riposo Tortona dietro di 5 punti sul 34-29.

I problemi iniziano nel terzo quarto. Tortona si pianta in attacco e Napoli prende il comando della partita dilatando il vantaggio sino al +20 (56-36). Al 30' 56-38.

La Bertram prova a scuotersi con un 5-0 sull'asse De Laurentiis-Formenti (56-43). Napoli sorpresa, Tortona ritrova fiducia e continua a spingere. Il parziale si allarga: 19-2 con triple di Formenti e Grazulis per il - 1 (58-57) a 3'40" . Bertram di nuovo in partita. E addirittura in vantaggio sul 58-59 con Pullazi. I leoni ci credono. Napoli gioca le sue carte con Roderick che accende Sherrod per il nuovo vantaggio interno. Formenti tira due volte dall’arco ma stavolta non segna. Sul fallo sistematico dei bianconeri, Napoli non sbaglia dalla lunetta e mette in salvo la vittoria.

Gevi-Bertram 69-64

(19-18, 34-29, 56-38)

Gevi Napoli: Sherrod 16, Roderick 20, Spizzichini 11, Chessa 3, Monaldi 13, Sandri 4, Milani, Guarino, Klacar, Dincic. N.e.: Milsevic. All. Sacripanti

Bertram Derthona: Buffo, Formenti 9, De Laurentiis 4, Grazulis 16, Martini 7, Cepic, Mascolo 6, Gaines 15, Pullazi 7. N.e.: Festinese, Seck, Valle. All.: Ramondino