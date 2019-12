La Familiare domina il duello e insegue da sola

La Familiare mette la freccia. Travolge Enviese, 20-2, la sorpassa ed è la prima inseguitrice, in Promozione, della Centallese che viaggia a punteggio pieno.

Un monologo per la squadra del dt Pozzi, anche se sono gli ospiti a vincere la prima prova a coppie, Pinnella - Disderi 8-4 su Ferraris - Ressia. Poi solo successi alessandrini: con la terna Kevin Montaldi - Borsari - Pasquin (11-3), con Gatti nell'individuale (11-6), con la seconda coppia Piccardo - Davide Montaldi (11-5), con Guglielmo Guido nel progressivo (33-31), con Ferraris (18-12) e con Piccardo (20-16) nel tiro di precisione, con Ressia nel secondo individuale (11-8), con la terza coppia Piccardo - Pasquin (11-4), con la quarta coppia Gatti - Davide Montaldi (11-5) e con la seconda terna Guido - Borsari - Prando (11-6).

Non passa, invece, Nuova Boccia, a Fossano, contro Forti e Sani, 13-9. Per gli ospiti i successi della coppia Borella - Vergnano (6-5), di Pavan nel secondo individuale (11-5), della quarta coppia Fossati - Mometto (8-5), della seconda terna Borella - Vergnano - Rosso (11-5), e pareggio (11-11) per Torta nel secondo tiro di precisione.

Sugli altri campi Centallese - Aostana 16-6, Marene - Veloce Club 14-8. In classifica Centallese comanda con 12 punti, poi La Familiare con 7, Forti e Sani e Enviese con 6, Aostana con 5, Nuova Boccia, Veloce Club e Marene con 4