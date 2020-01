Novipiù, domata Napoli. Ora derby per il primato

Novipiù batte Napoli (76-62) venendo a capo di una partita complicata. Un successo che permette alla squadra di coach Mattia Ferrari di andarsi a giocare, domenica, il derby di Biella che vale la vetta. La svolta del match nel terzo periodo dopo un primo tempo di sofferenza.

La partita. Più pronta Napoli di Casale ai nastri di partenza. La Novipiù fatica a trovare lo sviluppo e il ritmo voluti. Del quintetto solo Martinoni impatta adeguatamente il match (molto male Roberts). Ferrari cerca nelle rotazioni qualche soluzione più efficace. Dopo un primo quarto con tanti errori al tiro, ospiti avanti 15-12.

Ferrari riparte con Sims-Camara coppia di lunghi e Piazza-Denegri a gestire. Buono l’impatto di Camara. 5-2 Napoli per il +6 ospite al 13’. La GeVi pressa sulla rimessa per impedire alla Junior di correre. Nonostante gli sforzi di Casale, Napoli resta in vantaggio e dopo aver toccato il +9 (23-32, tripla Roderick) chiude sul 33-26 all’intervallo lungo. Proprio nella penultima azione del match infortunio a Roderick.

Momento Sims in avvio di ripresa. Casale chiama in causa il lungo e lui risponde con 8 punti in fila che tracciano la strada e riportano i rossoblù a contatto (34-35). Valentini segna la tripla del sorpasso e Casale mette la testa avanti dopo 23’ sul 37-35. Sacripanti chiama la zona. La partita si apre e si accende. Match che resta equilibrato ma adesso più piacevole. Sacripanti rischia Roderick che rientra nel finale del periodo. Casale sorpassa e chiude al 30’ sul +6 (52-46). Un dato significativo: la Junior, dopo aver segnato 26 punti in un tempo, ne segna 26 in un quarto.

Roderick non ce la fa e resta in panchina. Grosso problema per Sacripanti che ha anche una situazione falli da gestire. Casale ha l’inerzia e con la penetrazione di Denegri gira la frazione sul +10 (61-51). Napoli ha ancora orgoglio ma manca di energie. Novipiù ne approfitta per dilatare il margine (+16 sul 67-51) nei minuti finali. Finisce con un +14 per i padroni di casa, che arrivano nelle giuste condizioni alla sfida con Biella.

Novipiù – GeVi Napoli 76-62

(12-15, 26-33, 52-46)

Novipiù Casale: F. Valentini 8, Tomasini, Cesana 1, Denegri 13, Martinoni 14, Sims 19, Piazza 4, Roberts 7, Camara 9, Battistini 2. Ne: Galluzzi, Da Campo. All.: Ferrari

GeVi Napoli: Guarino, Mastellari, Roderick 6, Chessa 18, Sandri 8, Monaldi 15, Spizzichini 6, Sherrod 8, Dincic. Ne: Klacar, Tolino, Cortese. All. Sacripanti