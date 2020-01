Bertram lotta. Ma vince Torino

Una orgogliosa Bertram lotta ma deve arrendersi a Torino (76-70). Il derby piemontese del PalaAsti si colora di gialloblù. Alla squadra di coach Marco Ramondino resta la consolazione di una buona prestazione – senza gli infortunati Formenti, De Laurentiis e Pullazi - e la capacità di lottare fino alla sirena, tenendo aperta la sfida.

Tortona brava a sorprendere la squadra dell’ex Demis Cavina in avvio. Segno che la partita è stata preparata con le giuste idee. Al primo mini intervallo bianconeri avanti 23-13. Da qui in avanti Torino rimette sui binari preferiti la gara, sorpassa e mantiene la testa fino alla fine, sfruttando la vena dall’arco dell’ultimo arrivato Bushati.

Derthona però non molla e resta aggrappata e minacciosa per tutta la partita. Non è un caso che gli ospiti, con Gaines e Gražulis, tornino a 5 punti (71-66) a 90 secondi dal termine. A mettere la parola fine al match un’altra tripla di Bushati che permette alla Reale Mutua di chiudere sul 76-70. Con questo successo Torino mette 4 punti tra sé e Tortona e si porta sul 2-0 negli scontri diretti. I leoni restano a quota 18 punti, agganciati dal treno delle inseguitrici.

Mercoledì a Voghera altro derby per Tortona, che ospita Biella.

Reale Mutua -Bertram 76-70

(13-23, 37-33, 55-50)

Reale Mutua Torino: Alibegovic 15, Marks 9, Campani 3, Pinkins 2, Toscano 17, Traini, Diop 13, Bushati 17. N.e.: Reggiani, Manuale, Castellino, Jakimovski. All. Cavina

Bertram Derthona: Tavernelli 5, Seck, Gaines 20, Mascolo 8, Cepić 10, Grazulis 18, Martini 6, Casella 3. N.e.: Valle, Festinese, Buffo, De Laurentiis. All. Ramondino