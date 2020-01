Novipiù comanda a Biella. È primato

Novipiù espugna Biella, si prende il derby (84-69) e conquista la vetta solitaria del girone Ovest. Se doveva essere una prova di maturità, la squadra di coach Mattia Ferrari l’ha superata a pieni voti.

Casale è la prima squadra a espugnare l’Hype Forum in questa stagione e lo fa con una prestazione di grande solidità e consistenza. La migliore Junior dell’anno, nel momento fin qui più importante. 40’ di dominio assoluto che hanno spento le velleità di Biella (per i lanieri terza sconfitta consecutiva). Bravi gli ospiti a mettere sin dalla palla a due la partita sui binari voluti, impedendo ai lanieri di sprigionare la loro energia e controllando alla perfezione il ritmo. Strepitosa la prestazione difensiva, con Biella tenuta sotto i 70 punti (prima volta in stagione in casa) e con i principali terminali (vedi Bortolani 5) inertizzati. Dall’altra parte il trio Martinoni-Sims-Roberts (19 punti con 5 su 8 da tre) ha fatto il bottino.

Il coro dei supporter rossoblù “Salutate la capolista” è la degna conclusione di una giornata da ricordare. Su questo campo Casale aveva vinto una sola volta in campionato. Con questo successo Casale sale a quota 24 punti, +2 su Biella e 2-0 negli scontri diretti.

Per i rossoblù, al quarto successo consecutivo, si apre nel migliore dei modi una settimana che prevede tre partite. Il tempo per godersi questa vittoria è poco. Mercoledì sera si torna in campo a Bergamo. Domenica arriva a Casale Monferrato la sempre ostica Treviglio. Ma la Novipiù vista stasera al Forum deve avere paura di nessuno.

Edilnol- Novipiù 69-84

(15-20, 34-37, 51-66)

Edilnol Biella: Polite 14, Saccaggi 11, Lombardi 11, Donzelli 9, Barbante 2, Pollone 6, Bortolani 5, Massone, Omogbo 11. Ne: Bassi, Deangeli, Blair. All. Galbiati

Novipiù Casale: F. Valentini 3, Piazza 9, Martinoni 14, Sims 15, Roberts 19, Cesana 2, Tomasini 6, Battistini 5, Denegri 7, Camara 4, Cappelletti. Ne: Da Campo. All. Ferrari