Bertram, via Gaines. Firmato Jamarr Sanders?

In campo per il derby con Biella, ma al lavoro sul mercato. La Bertram, in questo momento impegnata nel turno infrasettimanale del «PalaOltrepò» avrebbe chiuso l’accordo per ingaggiare Jamarr Sanders. L’arrivo, se confermato, sancirebbe l’addio a Kenny Gaines, messo in discussione nelle ultime settimane per il suo rendimento alterno.

Sanders, che era corteggiato da un po’, avrebbe finalmente accettato la proposta di Tortona per lasciare l’A1 turca del Gaziantep e raggiungere (per la terza volta) coach Marco Ramondino che lo ha già avuto con sé a Veroli e a Casale Monferrato (finale promozione raggiunta). Per la guardia di Chicago, 31 anni,si parla di un contratto biennale.

Se la trattativa verrà ufficializzata nelle prossime ore Sanders (lo scorso anno a 10.3 punti di media in A1 a Trieste) potrebbe esordire se non domenica a Scafati (i tempi per il tesseramento sono molto stretti) sicuramente per il derby del 26 gennaio, proprio contro la sua ex squadra Casale Monferrato.