Bertram vince il derby e cambia

Cuore e mercato. Per svoltare. Bertram batte Biella in rimonta e dopo un overtime (93-91) e cambia faccia. In arrivo, dopo Scafati, Jamarr Sanders e Luca Severini. Dopo un primo tempo sofferto, una magia di Tavernelli acciuffa il supplementare. Grazulis spacca la partita (32 punti e 10 rimbalzi e 6/9 da tre). Tortona incassa due punti d’oro e un pieno di fiducia.

Padroni di casa senza Formenti e Pullazi e con De Laurentiis a mezzo servizio. Biella al completo.

Prima della palla a due minuto di silenzio per ricordare l’ex Derthona Giovanni Cermelli, prematuramente scomparso.

La partita. Primo tempo di dominio biellese. A parte i primi minuti della sfida che vivono di equilibrio, nella seconda parte della prima frazione arriva già il primo strattone firmato dall’Edilnol (11-20 all’8’). La prima frazione si chiude sul 15-20 Biella.

Quello che si era intravisto nel primo periodo si conferma nel secondo. Gli ospiti, spinti dal duo Omogbo - Bortolani, prendono il largo, toccano il +14 (26-40) e chiudono sul 32-44 all’intervallo lungo.

Edilnol precisa nel realizzare il suo gioco (42% da tre) con Omogbo surreale dall’arco (4 su 5), Tortona confusionaria e sfiduciata (unico giocatore con un plus minus positivo il baby Seck). Con in più Gaines con la testa già, comprensibilmente, altrove.

Nella terza frazione, però, la situazione si capovolge. E’ Grazulis, col tiro da tre a riportare in scia Bertram. Uno strepitoso 4 su 6 del lungo lettone dall’arco rimette in partita la squadra di Ramondino, che arriva ad un solo possesso di distanza (51-54). I liberi nel finale di periodo di Seck (ottima energia) e Gaines producono il 57-58 . Al 30’ Derthona indietro di 5 lunghezze (59-64), ma parziale favorevole ai Leoni che vincono 27-20.

La gara procede in equilibrio. Biella avanti qualche punto, senza scappare. Tortona insegue, senza riuscire a mettere il muso avanti. L’ultima frazione gira sul -1 Bertram (70-71) grazie alla tripla di Gaines. Ultimi minuti infuocati. La palla comincia a pesare. Bortolani di classe e Polite di forza tengono avanti Biella (73-77). Grazulis risponde. Si gioca sui nervi e sulla saldezza delle mani in lunetta. Bortolani e Tavernelli portano la partita in fondo. Biella ha un piccolo vantaggio e potrebbe chiuderla. Ma fallisce il colpo. Sull’ultimo assalto Cepic tira corto ma Tavernelli segna da sotto con una magia il pareggio a quota 79. L’ultimo tentativo di Omogbo non va e il derby va all’overtime.

Sull’inerzia, Gaines e Grazulis segnano da fuori e i padroni di casa provano la fuga (87-82). Mascolo mette un altro carico (91-86), ma Biella non ha intenzione di arrendersi e tiene viva la partita fino alla fine. Saccaggi dalla lunetta fa 91-88. Si va al fallo sistematico. Cepic fa uno su due (92-89) dalla lunetta, dall’altra parte Polite non esita e riporta Biella a -1 (92-91). Finale teso. Battibecco tra le panchine. Dopo il time out Gaines fa 1 su 2 per il 93-91 che lascia l'azione a Biella. Bortolani tira per la vittoria, ma la palla esce. Gaines conquista il rimbalzo e Tortona può finalmente esultare.

Bertram – Edilnol 93-91 dts

(15-20, 32-44, 59-64, 79-79)

Bertram Derthona: Mascolo 12, Casella 4, Gaines 15, Cepic 5, Tavernelli 14, De Laurentiis 2, Grazulis 32, Seck 4, Martini 5. N.e. Buffo, Valle, Festinese. All.: Ramondino

Edilnol Biella: Polite 14, Saccaggi 18, Lombardi, Donzelli 10, Barbante 2 , Pollone , Bortolani 22, Massone 2, Omogbo 23. N.e.: Bassi, Deangeli, Blair. All. Galbiati