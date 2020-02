Stecca Bertram Passa Napoli

Stecca Bertram. Il Derthona cade in casa contro Napoli (67-79) e la sconfitta è di quelle dolorose. Seconda caduta casalinga stagionale per la squadra di coach Marco Ramondino (l’altra contro Torino), che segue quella di Trapani e compromette il percorso dei Leoni.

Napoli vince con merito, giocando una secondo tempo solido e di grande lucidità. Tortona appare spenta e non in grado di cambiare il ritmo della gara. Con questo successo Napoli aggancia i bianconeri a quota 24 in classifica e, in virtù del pesante 2-0 negli scontri diretti, li mette fuori dalla zona playoff.

Dopo un primo tempo equilibrato, nel quale Tortona ha spesso tenuto la testa della partita, senza però andare mai oltre i 5-6 punti di vantaggio, Napoli cambia marcia nella terza frazione prendendo in mano l’inerzia del match (parziale netto di 26-13 per gli azzurri). Nell’ultima frazione la Bertram non riesce mai a riaprire davvero la gara, che gli ospiti controllano senza grandi problemi, mandando . Tortona ha Grazulis da 21 e 9 rimbalzi, ma troppi protagonisti sottotono.

Bertram - GeVi 67-79

(18-19, 41-36, 54-62)

Bertram Tortona: Grazulis 21, Sanders 10, Martini 10, De Laurentiis 8, Mascolo 8, Tavernelli 5, Severini 3, Formenti 2, Cepic. N.e.: Buffo, Seck, Valle. All. Ramondino

GeVi Napoli: Mastellari 15, Roderick 14, Sandri 13, Chessa 12, Monaldi 9, Sherrod 8, Iannuzzi 6, Erkmaa 2. N.e.: Cortese, Klacar, Guarino