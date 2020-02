Cepic in prestito all'Eurobasket

Janko Cepic lascia la Bertram Derthona. L’ala forte montenegrina di formazione italiana ha chiesto al club bianconero (tramite i suoi procuratori di Sports Leader Agency) di poter andare a giocare in prestito il resto della stagione. Il contratto con il Derthona Basket resta valido fino al 2021, ma il giocatore (21 enne) finirà il campionato, con la formula del prestito, all’Eurobasket Roma, formazione del Girone Ovest dell’A2 impegnata nella lotta salvezza. Cepic, con il rientro di Rei Pullazi dall’infortunio e l’arrivo di Luca Severini era diventato il quinto lungo del roster e il suo spazio di utilizzo era diventato molto ridotto (nell’ultima gara di Latina non è sceso in campo). Il lungo chiude il suo primo anno a Tortona con 17 partite giocate (2.8 punti di media e 2.2 rimbalzi) e in bacheca la SuperCoppa conquistata a Milano.