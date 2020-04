Bertram, nuovo accordo con Ramondino

TORTONA - Nuovo accordo con coach Marco Ramondino che resta alla guida Bertram per le prossime due stagioni. Le trattative tra il tecnico e l’ad Marco Picchi erano in corso e si sono chiuse ufficialmente.

La Bertram sta in queste settimane lavorando per ridefinire assetto, budget e uomini alla luce dell’emergenza Coronavirus. Obiettivo: terminare la stagione in corso - interrotta a marzo e conclusa dalla federazione - da un punto di vista dei contratti in essere e pensare alla prossima annata.

“Bertram Yachts Derthona è felice di comunicare - si legge in una nota - di avere raggiunto un nuovo accordo contrattuale con Marco Ramondino, capo allenatore della prima squadra, relativamente alla chiusura della stagione in corso e alle prossime due, in cui il coach guiderà i ragazzi bianconeri. In un momento difficile per il paese e, in particolare per il territorio tortonese, a causa del propagarsi dell’emergenza epidemiologica del Covid-19, il coach si è mostrato comprensivo riguardo la situazione attuale e disponibile a dialogare e a comprendere le esigenze della società”.

Ramondino, arrivato in bianconero durante la stagione 2018/2019 aveva firmato un contratto (formula 1+1) con il Derthona lo scorso gennaio. L’emergenza sanitaria ha poi rimesso tutto in discussione. La durata dell'accordo resta la stessa (da capire se è confermata anche la formula), ma è chiaro il riferimento ad un’avvenuta riduzione dell’ingaggio rispetto a quanto precedentemente concordato e all’accordo economico per la stagione in corso, chiusa con tre mesi di anticipo. Il budget del Derthona Basket prossima stagione sarà ridotto (possibile un -30%) e quindi di conseguenza saranno modificati gli ingaggi di staff e giocatori.