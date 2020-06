Coach: i quattro moschettieri rossoblù

CASALE - Crespi,Ciani,Ramondino e Ferrari. Il quartetto d’oro della panchina della Junior Casale è servito. A deciderlo i tifosi, attraverso il voto social del contest #SfidaCoachLNP! della Lega Nazionale Pallacanestro. Un contest che, in questa prima fase, decide la leggenda in fatto di tecnici per ogni club della Serie A2 e che nella fase nazionale deciderà la super leggenda tra i tecnici della categoria.

A Casale i quarti di finale non hanno riservato soprese. L’ultimo quarto – la votazione si è chiusa poche ore fa – ha visto il plebiscito di Marco Crespi (84% dei voti) nei confronti di Giulio Griccioli. In precedenza Franco Ciani con l’80% dei consensi aveva battuto Vittorio Tracuzzi, mentre Marco Ramondino aveva prevalso su Giorgio Scienza (63% a 37%) e Mattia Ferrari, attuale coach della Junior si era imposto col 65% delle preferenze a Lajos Toth.

Ora sotto con le semifinali che vedranno di fronte Ferrari - Ramondino da una parte e Crespi - Ciani dall’altra. Una sfida all’ultimo voto (sui canali social del club) che deciderà la leggenda degli allenatori in casa Junior Casale.