Graziani, primo assaggio di Tortona

TORTONA - Facce nuove a Tortona. Ieri nella sede del Derthona Basket si è visto Matteo Graziani, il primo neoacquisto della Bertram 2020/2021.

La giovane guardia è arrivata in città per prendere contatto con il nuovo club. Colloqui con coach Marco Ramondino, col direttore generale Ferencz Bartocci e con l’amministratore delegato Marco Picchi, foto per i canali social del club, visita alle strutture del club e prime sedute di allenamento individuali al 'PalaCamagna'.

Un primo assaggio della nuova realtà, che si protrarrà fino a sabato quando Graziani farà ritorno nella sua Livorno.