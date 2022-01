“Boxe Experience": incontro con la boxe

TORTONA - Sabato 29 gennaio, dalle ore 15 presso il Boxing Club Tortona sito in Via Silvio Ferrari 15, con l’esperienza e la conoscenza tecnica del Tecnico Federale di 1° livello F.P.I. Nicholas Termine e il suo Aspirante Tecnico Federico Fagnano, la società organizza l'evento “Boxe Experience”.

Uno stage di pugilato dedicato e rivolto a chi non conosce la disciplina della boxe, le origini della sua storia, le sue sfaccettature teoriche – tecnico - tattiche e vorrebbe affacciarsi per la prima volta a questo appassionante mondo.





L’evento sarà completamente gratuito proprio per dar vita ad un semplice incontro esclusivamente informativo con la possibilità di provare “sul campo” ciò che significa svolgere una lezione di boxe. Le sale saranno ovviamente predisposte in base alle normative e piani anti covid-19 con obbligo di green pass; sono dunque attive le prenotazioni a numero chiuso e contingentato.

Non conosci la “Noble Art”? Questo incontro è stato pensato e organizzato per te! Per info e prenotazioni: 378-0885874