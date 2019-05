Per visualizzare la diretta TV in streaming occorre aver installato sul browser Flash Player. Per attivarlo cliccare il simbolo del lucchetto posto a sinistra della barra degli indirizzi.

Non riesci a vedere la diretta streaming? Ecco una guida per il browser Chrome

CLICCA QUI E CONSULTA PROIEZIONI E PERCENTUALI:

- Europa

- Piemonte

- Casale

- Novi Ligure

- Ovada

- Tortona

- Altri comuni della provincia

Sono 139 i Comuni della provincia di Alessandria che dovranno rinnovare il consiglio. A queste elezioni si affiancano anche quelle Regionali e quelle Europee. Un election day ricco di spunti che le redazioni de Il Piccolo e di Radio Gold seguono in tempo reale grazie alla maratona elettorale in diretta streaming sui siti de Il Piccolo, Radio Gold, Alessandria News, Novi Online, Ovada Online, Acqui News, Valenza News, Tortona Online, Casale Notizie e su GoldTv, canale 654 del digitale terrestre.

Cinque le postazioni dalle quali gli inviati potranno raccontare l'evolversi del voto: Casale, Tortona, Novi, Ovada e Alessandria, nella redazione de Il Piccolo. Immagini e notizie che saranno coordinate dallo studio centrale di Radio Gold.