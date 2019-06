Fra mare e montagna, Cristicchi al Parco di Marcarolo

BOSIO - La collaborazione tra Attraverso Festival e Aree Protette Appennino Piemontese, l'ente di gestione del Parco Capanne di Marcarolo, si rinnova e porta nell'incanto del parco, nell'anfiteatro naturale dell'ecomuseo di Cascina Moglioni, un importante nome della scena musicale: Simone Cristicchi. Il cantautore sarà a Bosio domenica 25 agosto, dalle 17.30, con un progetto pensato appositamente per quel luogo speciale che è il Parco Capanne di Marcarolo. Un luogo di passaggio tra il mare e la montagna, sin dall'epoca antica, un luogo dove non si può dimenticare l’eccidio partigiano del ’44, un luogo intriso di storia ed umanità.

Simone Cristicchi è cantautore, attore, scrittore, conduttore radiofonico: una carriera multiforme quella dell’artista romano, classe 1977, che dopo 6 anni di successi teatrali, con oltre 300 mila spettatori, sold out ripetuti, e il ritorno all'ultima edizione del Festival di Sanremo 2019 che lo ha visto protagonista pluripremiato, torna in concerto sui palchi musicali di tutta Italia, in concomitanza con la pubblicazione dell’album “Abbi cura di me”, prima raccolta dei suoi più noti e amati brani.

Biglietti: 15 euro; 10 euro per i residenti nei comuni del parco. Durante l’evento degustazione di prodotti locali a cura delle pro loco. Qui le prevendite. Sempre nell'ambito di Attraverso Festival, venerdì 30 agosto a Gavi, la tenuta la Centuriona farà da cornice allo spettacolo "Filo Filò" di Marco Paolini. Un racconto dialogante nelle intenzioni di chi lo propone oggi a teatro, un invito agli spettatori a far filò insieme.