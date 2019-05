Chiodi è il sindaco, Bardone bocciato

Una vittoria molto netta, consumata persino prima del previsto. Il Comune di Tortona passa al centro destra addirittura al primo turno, con la vittoria di Federico Chiodi, 41 anni, segretario cittadino della Lega Nord, già assessore alla Viabilità e Sicurezza tra il 2013 e il 2014.

La coalizione, per la prima volta in città presentatasi a trazione leghista e composta oltre che dalla lista del Carroccio, da Forza Italia, Fratelli d’Italia e lista civica Nuova Tortona, ha superato con largo scarto il 50%, nei pressi del 57, garantendosi così il successo al primo turno, senza doversi rimettere in gioco in occasione del ballottaggio, che quindi domenica 9 giugno non ci sarà. Il dato è ancora più sorprendente se si considera che il principale competitore era il sindaco uscente, Gianluca Bardone, per il centro sinistra