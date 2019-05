Chiodi 'blindato' da un Consiglio a trazione Lega

Nuovo sindaco, a Tortona, e ovviamente nuova maggioranza, che ruota essenzialmente attorno al folto gruppo della Lega Nord, che ha eletto ben sette consiglieri, oltre ai due di Forza Italia e a quello di Fratelli d’Italia. All’opposizione, invece, cinque consiglieri di tre liste di centrosinistra e uno del Movimento 5 Stelle.

Nei prossimi cinque anni, dunque, dovrebbe essere una forza di governo più compatta rispetto alla passata consiliatura, in cui i consiglieri erano suddivisi in quattro gruppi da tre coalizioni differenti. Questi i dati politici che emergono dalle elezioni , che hanno premiato per la prima volta un sindaco al primo turno e stabilito l’alternanza, poiché il centrodestra guidato da Federico Chiodi ha sopravanzato il centrosinistra di Gianluca Bardone con il 57% dei voti (a fronte di un 34).