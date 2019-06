Cittadella dello Sport, l’iter si chiude a fine mese

Forse è un po' ottimistico ipotizzare per ottobre l'avvio dei lavori per il nuovo palasport, o meglio cittadella dello sport, dal momento che l’iter ha ancora diversi passaggi, ma senza dubbio il progetto del grande impianto sportivo con annesse diverse altre attività voluto dall'imprenditore Beniamino Gavio procede speditamente verso la sua realizzazione.

Si è conclusa per ora la parte di procedimento di competenza comunale, o meglio sarà una formalità ottenere le ultime firme alla Valutazione di Impatto Ambientale per l’area da destinare a parcheggio, nel momento in cui arriveranno gli auspicati pareri favorevoli degli organi coinvolti nelle procedure. Decisivo sarà poi l'appuntamento di fine mese, in programma il 28 giugno, per l'ultima Conferenza dei servizi.