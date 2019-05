Domenica festa a Pecetto. Ricordando Carlotta

Carlotta Bottazzi era una ragazza che amava la vita, era una motociclista (in particolare faceva motocross sin dall’età di 5 anni) e una cantante, sia come solista sia come appartenente ai gruppi. Un batterio maledetto l’ha portata via a 28 anni, stroncando troppo presto una vita che era piena di progetti, di voglia di vivere, di aiutare gli altri.

Poco dopo la sua prematura scomparsa la famiglia e gli amici hanno deciso di organizzare un evento che portasse il suo nome e fosse incentrato sulle cose che lei amava praticare, appunto la moto e la musica. Così sin dallo stesso anno 2015 è nato il ‘Memorial biker friends Carlotta Bottazzi’. Le prime quattro edizioni si sono svolte al Barattolo a Valenza, quest’anno – invece – per avere una maggiore affluenza, la sede è stata portata al campo sportivo di Pecetto di Valenza.