Coronavirus: 689 positivi in regione, 136 in provincia

TORINO

ORE 19.45 - L'Unità di crisi regionale annuncia che sono saliti a 29 i decessi a causa del coronavirus in Piemonte: riguardo agli ultimi quattro casi, si tratta di un uomo del Torinese di 80 anni deceduto a Ciriè, di una donna 81enne del Vercellese deceduta all’ospedale Maggiore di Novara, di un 83enne vercellese deceduto a Vercelli e di un uomo di 68 anni del Torinese, deceduto all’ospedale Martini di Torino.

In Piemonte, le persone positive sono al momento 689: 209 a Torino, 70 ad Asti, 136 ad Alessandria, 48 a Biella, 33 a Cuneo, 48 a Novara, 29 a Vercelli e 23 nel Verbano-Cusio-Ossola. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 23, mentre 70 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoveri in terapia intensiva sono 107, in altri reparti 452, in isolamento domiciliare 103. Complessivamente, i decessi sono 29.

ASSUNTI I PRIMI 29 SPECIALIZZANDI, IN ARRIVO NUOVI MEDICI

Sono 29 i primi medici specializzandi universitari assunti per l’emergenza coronavirus dalle Aziende sanitarie del territorio in Piemonte. In particolare, 10 sono destinati alla Città di Torino, 2 alla Asl TO3, 3 al San Luigi di Orbassano, 2 al Mauriziano, 1 all’Asl TO 4, 2 alla Asl CN 1, 1 al Croce Carle di Cuneo; 4 alla Asl di Asti, 1 alla Asl di Biella, 3 all’Azienda ospedaliera di Alessandria.

Al bando di ieri per il reclutamento di medici disponibili a prestare assistenza nelle Aziende sanitarie della Regione Piemonte, hanno già risposto in 150 ed ora le loro candidature sono al vaglio dell’Unità di crisi per l’assegnazione ai diversi presidi ospedalieri.

BANDO ASSUNZIONI INFERMIERI

Intanto, sul sito della Regione Piemonte è appena stato pubblicato l’analogo bando per il reclutamento degli infermieri. Vedasi al link https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/procedura-speciale-legata-allemergenza-covid-19-acquisizione-manifestazione-interesse-0

ALESSANDRIA

ORE 17.15 - Chiusi canile, gattile e rifugi. Qui tutte le info dall'Ufficio Welfare animale del Comune.

CASALE MONFERRATO

ORE 17.05 - Nel Monferrato già raccolti oltre 70mila euro per l'ospedale.

TORTONA

ORE 16.35 - Verranno evacuate 23 suore missionarie, trasferite tra gli ospedali di Tortona e Omegna

ORE 16 - Gli elicotteristi di Volpiano trasportano medici e materiale sanitario.

CASTELLAZZO BORMIDA

ORE 15.50 - A Castellazzo parchi e cimitero chiusi, ma il mercato si farà

TORINO

ORE 14.20 - Salgono a 25 i decessi in regione a causa del coronavirus: cinque tra ieri e questa mattina. Si tratta di tre uomini (un alessandrino di 92 anni mancato ad Alessandria, un cosentino di 65 anni a Torino e un torinese di 87 anni ad Ivrea) e due donne (una torinese di 59 anni a Torino e una cuneese di 86 anni a Bra).

Intanto, in Piemonte sale a 580 il numero dei positivi: 187 a Torino, 69 ad Asti, 132 ad Alessandria, 39 a Biella, 24 a Cuneo, 32 a Novara, 25 a Vercelli e 18 nel Verbano-Cusio-Ossola. I casi positivi provenienti da fuori regione sono 20, mentre 34 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoveri in terapia intensiva sono 97, in altri reparti 368, in isolamento domiciliare 89. Complessivamente, i decessi sono 25.

TORTONA

ORE 14.10 - Allarme coronavirus alla Casa Piccole suore missionarie della carità di Don Orione di Tortona: la struttura è stata cinturata dalle forze dell'ordine. All'interno il capo dell'Unità di crisi regionale, Mario Raviolo, sta valutando la situazione in merito alle condizioni di una quarantina di suore che presenterebbero sintomi riconducibili al contagio. A coordinare l'emergenza il sindaco di Tortona, Federico Chiodi, con il suo staff: in queste ore si sta decidendo come procedere, compresa la possibilità di effettuare dei tamponi.

ALESSANDRIA

ORE 13.40 - Il vicesindaco di Alessandria, Davide Buzzi Langhi, annuncia le nuove misure in città: "Chiusi i parchi recintati, sospesi tutti i mercati. Controlli rigidi da parte delle forze dell'ordine". Qui il video

ALBA

ORE 12.20 - Il governatore Alberto Cirio spiega nei dettagli le nuove prescrizioni del decreto governativo. Qui il video

CASALE MONFERRATO

ORE 11.50 - Domani niente mercato a Casale Monferrato.

ALESSANDRIA

ORE 11 - Su tanti balconi iniziano a spuntare messaggi e striscione di solidarietà e supporto

ORE 8.30 - Il commento del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Oggi, di fronte a una delle situazioni più difficili mai affrontate, nasce un grande patto per il nostro Piemonte, condiviso con tutto il mondo produttivo ed economico e con gli enti locali - spiega il governatore - La preoccupazione per l’evoluzione del contagio è comune e, nel timore che le misure messe in atto finora non siano sufficienti, dopo esserci confrontati con la Lombardia abbiamo voluto proporre al Governo una serie di misure per il Paese, condivise anche dal Comitato scientifico della nostra Unità di Crisi regionale. Un lavoro corale e di grande collaborazione che ci ha permesso di proporre azioni forti, ma equilibrate. Oggi per vincere il coronavirus abbiamo bisogno di rallentare il cuore economico del nostro territorio, senza però fermarlo".

ORE 8.30 - Il governo 'chiude' l'Italia per due settimane. Qui il video del premier Giuseppe Conte e il decreto, con l'elenco di tutte le attività che restano aperte.