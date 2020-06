Isral: riapre la sala consultazione

La biblioteca e l’archivio dell’Isral, a partire dal 22 giugno riaprono la propria sala di consultazione al pubblico. L’ingresso sarà consentito a una sola persona per volta su prenotazione, da effettuarsi scrivendo all’indirizzo biblioteca@isral.it almeno due giorni prima quello in cui si desidera accedere alla sala studio. Valgono anche per l’accesso alla sala studio tutte le cautele già richieste agli utenti per l’accesso ai locali dell’Istituto, in particolare l’obbligo di indossare la mascherina. Inoltre, la quarantena dei libri restituiti sarà ridotta da 10 a 7 giorni.