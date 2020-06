Alla scoperta dei borghi della provincia

ALESSANDRIA - "Piccolo è bello" è stato, per molti mesi, un appuntamento a cui i lettori de "Il Piccolo" erano molto affezionati. Lo riprendiamo, in un'estate in cui cresce la voglia di turismo di prossimità, oltre alla consapevolezza che, dalle nostre parti, ci sono luoghi che meritano attenzione.

Uno di questi è Giarolo, in Val Curone. Ai piedi del monte omonimo, nel comune di Montacuto, a pochi passi dalla Val Borbera, la frazione è immersa nella natura e nel silenzio. Davanti alla chiesa è custodita la statua del Cristo Redentore, la cui copia svetta in cima. Domani, sul nostro giornale, l'ampio reportage.