Morte dottor Giorgio Drago, il ricordo della famiglia

ALESSANDRIA - "Ha pagato con la sua vita la dedizione al lavoro" scrivono la Federazione italiana Medici di Medicina Generale e la Società italiana delle Cure Primarie alla notizia della morte del loro collega, Giorgio Drago, 70 anni, vinto dal Covid-19.

Drago era molto conosciuto al quartiere Cristo, dove aveva esercitato la professione di medico di famiglia per molti anni. Oggi, il suo studio è affidato alla figlia Claudia, alle prese in questi terribili giorni, insieme a tutti gli altri medici alessandrini, al contrasto del virus. Lo stesso che ha colpito anche suo papà.

"E' stato un grande uomo - ricordano la moglie, Marina, e i figli Alessandro e Claudia - ci ha sempre fatti sentire amati e protetti, ci lascia un dolore immenso ma anche tanta forza per andare avanti. Ringraziamo con tutto il cuore gli amici e i colleghi di Alessandria e Asti che ci sono stati vicini in questi giorni. Speriamo di conservare sempre la sua ironia per affrontare quello che la vita ci offrirà".

I primi sintomi del coronavirus si sono presentati tre settimane fa. "Quando le sue condizioni sono peggiorate - ha spiegato Claudia - è stato necessario il ricovero all'ospedale di Alessandria". Un decorso sfortunato quello della malattia di Giorgio Drago, "mio padre ha dovuto essere intubato e trasferito all'ospedale di Asti, in Rianimazione, perché in città non c'erano più posti". Il tracollo negli ultimi giorni, e i medici non hanno potuto salvargli la vita.

I funerali si svolgeranno venerdì, 13 novembre, alle 15.30, nella chiesa di San Giovanni Evangelista.