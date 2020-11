Muore il dottor Giorgio Drago, vinto dal Covid-19

ALESSANDRIA - Aveva 70 anni Giorgio Drago, era stato per tanti anni il medico di famiglia in servizio al quartiere Cristo. E' morto a causa del Covid - 19. In studio l'aveva sostituito la figlia Claudia, che ripercorre con la voce rotta dal pianto il decorso sfortunato della malattia del padre.

"Si è ammalato una ventina di giorni fa - racconta - poi le condizioni sono peggiorate. E' stato ricoverato in Alessandria, quindi trasferito all'ospedale di Asti, in Rianimazione, perché doveva essere intubato e in città non c'erano più posti". E' proprio la dottoressa Claudia Drago a ringraziare i medici di Asti che hanno fatto tutto il possibile con generosità e professionalità. Ma il virus ha avuto la meglio.

LA TESTIMONIANZA DELLA FAMIGLIA

Venerdì, alle 15,30 il funerale nella chiesa San Giovanni Evangelista, al Cristo.

Il dottor Roberto Sarti ricorda il collega: "E' mancato un collega, un amico. Non era più operativo sul campo di battaglia ma il virus lo ha colpito lo stesso. Ma noi continuiamo a resistere anche per te. Ciao Giorgio".



Intervengono la Federazione italiana Medici di Medicina Generale, e la Società italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie: "Oggi è morto un collega e amico, il dottor Giorgio Drago, stimato medico di famiglia in Alessandria. Oltre ad essersi sempre generosamente prodigato ad assistere per 40 anni le persone che a lui si erano affidate, si è sempre impegnato a rappresentare in tutte le sedi i colleghi, sia in ambito professionale che scientifico. Ha pagato con la sua vita la dedizione al nostro lavoro".