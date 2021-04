"I ragazzi sanno che giocano per tutta la nostra gente"

ALESSANDRIA - "Ringrazio chi oggi ci ha dimostrato tutto il suo affetto e calore e ci ha accompagnati allo stadio. I ragazzi hanno bisogno dei tifosi vicini, di sentire il loro sostegno e la loro fiducia: così vanno in campo più sereni, più vogliosi, perché sanno che non giocano solo per loro, ma per la maglia, ma per tutta la gente. Devono sapere quanto è importante questa squadra per il popolo grigio".

Moreno Longo sa che tutti i suoi uomini oggi lo hanno capito: sulla strada verso lo stadio la squadra ha trovato oltre 150 sostenitori, una sorpresa che ha colpito il gruppo. La 'torciata', i fumogeni colorati sono stati il messaggio corale della tifoseria, il modo per dire: "dobbiamo stare fuori, ma noi siamo con voi, non mollate".

La risposta alla sua gente l'Alessandria l'ha data sul campo. "Ci dispiace non avere il pubblico: in un momento così importante ci avrebbe aiutato moltissimo, perché io so bene quale spinta sa dare il Moccagatta - insiste Longo - aiuta a trasformare le prestazioni e le partite. Ci tengo a ribadire il mio grazie, il nostro grazie per come i tifosi ci hanno spinti verso lo stadio". Una vittoria costruita e conquistata insieme

LEGGI QUI IL TEMPO REALE DI ALESSANDRIA - JUVENTUS U23

LEGGI QUI LE PAGELLE DEI GRIGI

LEGGI QUI L'ANALISI DI MORENO LONGO