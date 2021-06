Scontro con il suv all'incrocio, ferito un motociclista

NOVI LIGURE — Un uomo a bordo di uno scooter è rimasto ferito nello scontro con un suv all'incrocio tra Amendola e via Ginocchio, a Novi Ligure, intorno alle 10 di questa mattina, mercoledì 9 giugno. Dalle prime informazioni, sembra che il motociclista abbia riportato una frattura, ma le sue condizioni generali non destano preoccupazione. Illeso il conducente del suv, un Toyota Rav4. Sul posto stanno operando i sanitari del 118 e la polizia municipale. Per chi proviene da via Crispi e via Pietro Isola ed è diretto verso il centro città, si consiglia di percorrere viale della Rimembranza.