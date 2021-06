Fondazione Cral: sostegno alla Scuola di Alta Formazione

Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria contribuisce in modo importante alla Scuola di Alta Formazione dell'Università del Piemonte Orientale. Ha deliberato di contribuire alla realizzazione del progetto proprio “Convenzione per attività formativa” con un importo di 150.000 euro; il contributo è destinato alla copertura di due borse di studio per altrettanti dottorati di ricerca attivati per il XXXVII ciclo presso la sede di Alessandria: “Chemistry and Biology” ed “Ecologia dei sistemi culturali e istituzionali” per il curriculum “Democrazia sostenibile e solidale: diritti, doveri e istituzioni”.

La valorizzazione del capitale umano delle nuove generazioni e il sostegno della ricerca scientifica sono priorità condivise dall’Università del Piemonte Orientale e dai suoi partner storici: la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli e la Compagnia di San Paolo.

Il dottorato di ricerca è il più alto grado di istruzione previsto nell'ordinamento accademico italiano e il primo gradino della carriera del ricercatore; l’Upo ha organizzato i propri corsi di dottorato nell’ambito della Scuola Unica di Dottorato, che ha come nome “Scuola di Alta Formazione” (Saf).

Grazie al contributo di alcune Fondazioni bancarie è stato possibile far crescere il numero delle borse di dottorato disponibili per il XXXVII ciclo.

I bandi di concorso per l'anno accademico 2021-2022 (XXXVII ciclo) sono sul sito di Ateneo, alla pagina https://www.uniupo.it/it/corsi/dottorati-di-ricerca/iscriversi-al-dottorato.