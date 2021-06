Natura da vivere e condividere con la famiglia e gli animali

SEZZADIO - C’è proprio bisogno di evasione dalla quotidianità, trascorrere qualche momento all’aria aperta (finalmente), insieme alla famiglia e ai propri amici animali. Condividere momenti felici senza ansie né stress. 45 ettari di area cintata, 15 di lago. All’Agriparco si può girare liberamente, fare il bagno, un giro in bicicletta o un pic-nic. Tanto spazio con i servizi balneari (spogliatoi, docce, lettini e ombrelloni) e occasioni per far svagare tutta la famiglia. Dai giochi per i più piccoli all’affitto di pedalò e bici per chi non ama star fermo. Gli amanti della natura potranno immergersi nella pace dell’ambiente, osservare le tante specie di uccelli e animali che popolano liberamente le rive del lago.

Cani benvenuti. Al Lago Santa Giustina i cani hanno una spiaggia riservata! Ma i vasti spazi liberi di prato e alberato offrono molte possibilità per sgambettare, nel rispetto degli ospiti di tutte le età.

Bambini e famiglie. I bagni con fasciatoio e sanitari ‘mini’ sono solo uno dei tanti accorgimenti per dimostrare che anche i più piccoli possono divertirsi senza far stressare i genitori.

Il Lago Santa Giustina è biolago e agribirreria: le acque sono continuamente monitorate batteriologicamente ed hanno cariche batteriche molto al di sotto di un normale lago, perché privo di immissari e scarichi urbani.

Il Lago Santa Giustina è Agribirreria: è disponibile un’area grill attrezzata per barbecue in autonomia, ma per una giornata davvero senza pensieri, funziona il servizio ristorante (anche da asporto), con materie prime di qualità e artigianali. Nelle calde giornate estive l’Agribirreria sarà aperta fino a tarda notte per chiacchierare, ascoltare musica e gustare una birra, rigorosamente agricola.

Lago Santa Giustina

Strada Provincia, 195 direz. Castelnuovo Bormida

www.lagosantagiustina.it

Facebook @Agriparco Lago Santa Giustina

348.3631354 – 327.0442801