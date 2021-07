Grigi, le prime corse in B

ALESSANDRIA - Primo allenamento a Centogrigio per l’Alessandria. Giocatori divisi in piccoli gruppi, come prevede il protocollo per i primi giorni.

In borghese,a colloquio in panchina con mister Moreno Longo, Alessandro Gazzi.

Al lavoro con Andrea Servili quattro portieri: c’e anche Alessandro Russo, proprietà Sassuolo, che arriverà in prestito.