Doni all'Infantile ricordando la piccola Ginevra

ALESSANDRIA - Dopo la Terapia Intensiva Neonatale, la Rianimazione Infantile e la Riabilitazione Infantile, quest’anno il ricordo della piccola Ginevra ha aiutato i bimbi ricoverati in Chirurgia Pediatrica e Terapia Intensiva Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria grazie alla donazione di colori, album da disegno, giochi tattili e molto altro.

“Per il quarto anno consecutivo - spiega la madre Veronica - abbiamo organizzato una raccolta fondi a sostegno dell’Ospedale Infantile a cui hanno partecipato numerose persone: siamo grati di poter ricordare in questo modo l’undicesimo compleanno di Ginevra che, affetta da leucodistrofia di Krabbe, ovvero una grave malattia neurodegenerativa, nel 2017 ci ha lasciati, ma ci ha insegnato ad amare incondizionatamente il prossimo”.

Tra i doni consegnati ai due reparti anche due piantane per la flebo, due saturimetri acquistati dal Lions Club Alessandria Cittadella presieduto da Marco Ferrigni, che ha partecipato alla raccolta fondi e alcuni strumenti utili alla nutrizione dei bambini. “Abbiamo infatti attivato - afferma il dottor Alessio Pini Prati, direttore di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Alessandria - il Centro Nutrizione Artificiale Domiciliare (Nad), ovvero un ambulatorio multidisciplinare che coinvolge il chirurgo, il gastroenterologo, il nutrizionista, il logopedista e lo psicologo per la gestione nutrizionale di pazienti fragili con esigenze complesse che difficilmente vengono affrontate da un singolo specialista”.

“Si tratta di un centro - aggiunge la dottoressa Maria Pia Dusio, dirigente medico di Terapia Intensiva Pediatrica - che riguarda anche i pazienti seguiti dall’ambulatorio di ventiloterapia perché spesso alle patologie gastrointestinali si associa l’insufficienza respiratoria. I bimbi vengono quindi presi in carico in modo completo, dall’aspetto nutrizionale a quello respiratorio e chirurgico, per permettere una migliore qualità di vita”.

L’Azienda Ospedaliera di Alessandria ringrazia la mamma della piccola Ginevra che ogni anno con affetto ricorda la sua bimba con un gesto di grande generosità, aiutando i bimbi ricoverati e sostenendo i numerosi professionisti che operano nelle diverse specialità presenti presso il Presidio Pediatrico 'Cesare Arrigo'.