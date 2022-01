Molinari: "I 10 milioni del Pnrr per il Comunale un grande risultato del sindaco Cuttica"

ALESSANDRIA - “Dopo 11 anni, finalmente ci sono le risorse per realizzare il recupero del Teatro Comunale di Alessandria e la sua trasformazione in hub culturale e turistico: davvero un bel modo per terminare il primo mandato del sindaco Cuttica e per prepararci al secondo”: con queste parole, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte, commenta con soddisfazione la decisione del Governo, che lo scorso 31 dicembre ha deliberato, nell’ambito dei fondi Pnrr, il finanziamento di 11 specifici progetti presentati dai Comuni di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza.

“Si tratta davvero di un grande risultato, a cui il sindaco Cuttica e l’assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio hanno lavorato a lungo in stretta sinergia e che nei prossimi anni il Comune di Alessandria potrà andare a realizzare”.

Molinari commenta anche il finanziamento del Governo ai progetti dei comuni piemontesi: “Quasi 162 milioni di euro per sostenere la realizzazione di progetti in 21 comuni piemontesi, fra cui oltre 28 milioni di euro per 5 comuni alessandrini: il Governo mostra forte attenzione per il nostro territorio, anche grazie al costante pressing della Lega, e alla capacità dei nostri sindaci di presentare progetti concreti e realizzabili”.

“La capacità progettuale dei nostri comuni – conclude il capogruppo del Carroccio alla Camera – è stata giustamente premiata e queste risorse consentiranno la realizzazione di opere finalizzate alla rigenerazione urbana, alla messa in sicurezza del territorio, alla realizzazione di infrastrutture innovative che potranno agevolare la ripresa post pandemia, e accrescere la competitività del nostro Piemonte”.