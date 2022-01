"Fondi Pnrr, il centrodestra non faccia propaganda"

ALESSANDRIA - "Il fatto che arrivino, finalmente, 162 milioni per 21 comuni del Piemonte per i progetti di rigenerazione urbana legati al Pnrr è estremamente positivo. Ora è fondamentale che tutti gli amministratori locali coinvolti lavorino per impiegarli nel miglioramento delle proprie comunità. Quello che ci appare francamente fuoriluogo è il tentativo maldestro del centrodestra di rivendicarne il merito e cogliere l’arrivo dei fondi come l’ennesima occasione di propaganda elettorale": il segretario provinciale del Partito Democratico, Otello Marilli, interviene sui finanziamenti arrivati anche nell'Alessandrino, negli ultimi giorni, grazie al Pnrr.

"Queste risorse - ricorda l'esponente 'dem' - vengono da un bando promosso dall’allora governo Conte 2 nel 2019. Non ci interessa, ovviamente, fare gare per primogeniture eventuali, ma per rispetto della verità occorre fare chiarezza: questi fondi sono un’occasione che il governo 'giallorosso' ha fornito e si traducono in oltre 28 milioni di euro per 5 comuni della provincia di Alessandria. Un governo che ha visto la profonda opposizione di chi oggi rivendica come un merito l’arrivo di questi fondi. Invece di trasformare questa occasione in un'operazione di propaganda, il governo regionale e le amministrazioni locali partano dal coinvolgimento di tutti gli attori del territorio e dagli amministratori eletti dai cittadini, di tutte le forze politiche, per avviare progetti seri e di ampio respiro. Gli amministratori locali del Partito democratico anche su questo tema sono pronti a collaborare, nell’interesse del territorio, se il centro destra vorrà utilizzare con frutto questo momento a favore dei territori, invece che farne l’ennesima operazione di propaganda".