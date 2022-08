Casa delle donne, parla Cinzia Lumiera

ALESSANDRIA - Tirata in ballo dalla capogruppo del Pd in consiglio comunale, Rita Rossa, Cinzia Lumiera, ex assessore e ora consigliere di opposizione, ribatte.

"Non ho sostenuto le finalità delle donne di 'Non una di meno' - precisa - Anzi, io ho detto al collettivo di costituirsi in associazione, spiegando loro che le avremmo messe in coda insieme a tutte quelle associazioni che stanno attendendo una sede. Loro, per tutta risposta, il giorno dopo hanno occupato l'ex asilo Monserrato. E' ben diverso da come Rita Rossa sta girando la frittata".