A tre mesi dall'omicidio, l'addio a Norma Megardi

SALE - Tre mesi fa l'omicidio di Norma Megardi. L'insegnante, che abitava a Sale con la famiglia, è stata uccisa e poi data alle fiamme sulla sua auto. Ieri, conclusi tutti gli accertamenti scientifici, la Procura ha concesso il nullaòsta per la sepoltura.

L'orrore non spegne la bellezza di Norma Durante la conferenza stampa ricostruite le azioni di Luca Orlandi, ora in carcere

"Sono passati tre mesi dal giorno in cui ci sei stata portata via. Oggi finalmente abbiamo avuto il nulla osta per organizzarti l’ultimo saluto. Sarai per sempre nel nostro cuore". E' Victor Andrini ad annunciare il funerale della mamma, che si terrà sabato 17 settembre, alle ore 10, presso la chiesa di San Giovanni Battista a Sale. Venerdì 16 settembre alle ore 21 il rosario presso la stessa chiesa.

Norma, un mese dall'omicidio: “A lei che mi voleva un bene sconfinato" Victor, l’amore per la mamma e il grazie a chi ha indagato e a chi gli è stato vicino

Intanto, le indagini del Carabinieri proseguono (l'inchiesta non è chiusa) per ricostruire quel drammatico lunedì 20 giugno. La famiglia della vittima è assistita dall’avvocato Guglielmina Mecucci.

In carcere, accusato del delitto, c'è Luca Orlandi mentre i suoi genitori sono indagati (sono assistiti dall'avvocato Davide Bianchi).