Sei il benvenuto!

Grazie per il tempo che ci stai dedicando, magari per curiosità! Se così fosse, ti comunico che ti trovi allo STEP 1, del percorso che a breve ti illustrerò!

Capire quello che sta succedendo. Agire di conseguenza.

Quale percorso? Quello che ognuno di noi sta già compiendo, verso la piena consapevolezza in merito alla REALTA’ dei cambiamenti climatici, che sono in atto.

E la lettura di queste righe, insieme a quello che, con il passare delle settimane, troverai in questo blog, ti porteranno nell’ordine: curiosità, stupore, nuova curiosità, consapevolezza e infine ispirazione per agire a tua volta.

Per questo ti ringrazio del tempo che OGGI stai dedicando a questa lettura. C’è un enorme, smisurato, mastodontico bisogno che il tuo percorso (insieme a quello di tantissime altre persone) giunga a compimento. Solo così attiverai il “pilota automatico” dentro di te, che al momento non è pronto per entrare in funzione!

Se io stessi scrivendo queste righe tra 10 anni, allora sì che sarebbe tempo sprecato. Ciò che si poteva fare, per tentare di invertire una tendenza e la progressione di effetti di retroazione naturali ormai già in stato avanzato, apparterrebbe già al passato.

Ma OGGI no.

Personalmente, ritengo imprescindibile, e più che mai doveroso, che gli APPELLI lanciati da S.S. Papa Francesco e da S.S. il Dalai Lama (che non vanno di certo in cerca di notorietà) non cadano nel vuoto.

Ognuno di noi, per quanto può fare, è stato invitato ad ADOPERARSI per dare un contributo in termini di attivismo.

Ecco la ragione per cui sono qui. Insieme ad amici ed altri attivisti.

Io ho compiuto il mio percorso, che ricordo benissimo in ogni sua tappa (magari anche tu, quando ricorderai il tuo, ripenserai al momento in cui hai letto queste righe, e le sensazioni che ti hanno suscitato!).

L’impulso di Greta.

Anche per me tutto è iniziato con la fase di CURIOSITA’, a cui è seguito lo STUPORE.

Curiosità per aver iniziato a sentir parlare di una ragazza svedese di anni 15, che, dopo aver raggiunto la piena consapevolezza in merito alla situazione, ha dapprima iniziato a manifestare il suo disappunto tramite lo sciopero del venerdì da scuola (giunto ad oggi alla settimana n°140), e poi ha annichilito i grandi della Terra con i suoi discorsi in occasione delle più importanti conferenze sul clima che hanno avuto luogo negli ultimi anni.

È seguito lo Stupore, per aver visto con i miei occhi quale portata sia riuscita a dare al movimento “Fridays for Future” che il 20 settembre 2019 ha coinvolto ben 7 milioni di persone per manifestare il proprio dissenso contro una NON-Gestione della crisi climatica da parte dei decisori politici di tutto il mondo.

La nuova curiosità che è scaturita dal prendere atto di questi eventi, mi ha portato a documentarmi in maniera più approfondita, tramite testi, video, eventi web (la cui importanza e ricchezza di contenuti sono purtroppo spesso inversamente proporzionali al numero esiguo di persone che vi assiste).

Il denominatore comune è sempre lo stesso: non possiamo aspettare che sia troppo tardi per AGIRE. Dobbiamo fare tutto il possibile per contenere l’aumento della temperatura media del pianeta sotto 1.5°C (accordo di Parigi, COP 21, dicembre 2015).

Parte del problema o parte della soluzione?

Mi sono chiesto se con le mie abitudini stessi contribuendo ad una espansione del problema, o stessi agevolandone l’attuazione della soluzione. Ho fatto delle valutazioni, per capire quanto il mio stile di vita fosse “pesante” in termini di impronta di carbonio annuale. E a seguito di queste valutazioni ho tratto delle conclusioni, che hanno portato a cambiamenti.

Cos’è e come si calcola l’impronta di carbonio lo approfondiremo in seguito, questa è solamente una presentazione del blog! Lo stesso vale anche per i fenomeni di retroazione naturale che ho citato.

Iniziando a seguire Greta, si iniziano a conoscere le imprese di attivisti da tutto il mondo, che sembrerebbero arrivare dal mondo dei super-eroi, dotati di super-poteri.

Eppure sono persone normali, che hanno fatto (o stanno tuttora facendo) qualcosa di speciale. Non conoscendoli, non si può trarre ispirazione dalle loro imprese.

***

Con cadenza media ogni 3 settimane (a seconda del periodo dell’anno, in cui potranno diventare 2 o 4) racconteremo storie, eventi, iniziative nate per dare un contributo alla soluzione della crisi climatica.

Non c’è più tempo per non conoscere o continuare a far parte del problema!

Invitiamo i lettori che avranno piacere di inviare commenti o proporre storie da inserire nel blog a scriverci all’indirizzo: blog.marcoferrariandco@gmail.com

Grazie!