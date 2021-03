Sei al corrente dei vantaggi della chirurgia computer guidata?

Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi e rilevanti progressi nei protocolli chirurgici e, grazie anche alla digitalizzazione dei flussi di lavoro (impronta ottica, senza paste da impronta), uno degli aspetti più interessanti e attuabili riguarda la chirurgia computer guidata.

In cosa consiste?

Partiamo dal presupposto che nervi, vasi sanguigni e seni mascellari sono strutture delicate del nostro corpo e per questo non devono essere danneggiate. Con l’implantologia computer guidata il rischio di lesioni è prossimo allo zero.

Grazie ad un software di pianificazione chirurgica è possibile visualizzare queste strutture prima dell’intervento chirurgico, quindi programmare l'intervento: così gli impianti possono essere inseriti con maggior sicurezza.

1. L’intervento viene interamente programmato e simulato tramite il software. In questo modo l’atto chirurgico avrà una durata minore. A tutto vantaggio del paziente e del chirurgo in termini di precisione e comfort.

2. In molti casi può essere programmata anche la realizzazione di un provvisorio fisso da inserire il giorno stesso della chirurgia, questo significa che il paziente uscirà già con i denti fissi in bocca, avvitati sugli impianti.

3. Niente punti di sutura e niente bisturi: La chirurgia guidata è meno invasiva delle tecniche tradizionali, perché permette di inserire gli impianti dentali senza tagliare né suturare il paziente, nella maggior parte dei casi clinici. Quindi il post operatorio sarà molto più leggero, proprio perché le incisioni sui tessuti molli sono ridotte al minimo.

