Trovato morto in casa, aveva 60 anni

CASALE MONFERRATO - I parenti non lo vedevano e sentivano da qualche giorno. Così, preoccupati, hanno avvertito i soccorsi. Quando i medici del 118 sono entrati in casa lo hanno trovato disteso a letto, privo di vita. Sul posto anche i Carabinieri del Radiomobile, diretti dal tenente Salvatore Puglisi.

Per Paolo (Pallino) Biagi, 60 anni, abitava in via Orsi, non c’era più niente da fare. L’allarme oggi pomeriggio verso le 14, ma non è escluso che il decesso risalga a diverse ore prima.

Biagi era un appassionato di tiro a volo. Ed è proprio da quel mondo che sui social arrivano i primi messaggi di cordoglio e dolore: “Pallino sei stato un grande amico... ancora non ci credo... ti auguro di fare il viaggio più bello pieno delle tue passioni più grandi... Ti porterò per sempre nel mio cuore” scrive un amico.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe decidere di disporre qualche accertamento. La morte sembra comunque da ricondurre a cause naturali.