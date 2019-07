L'alessandrino Sean Sacco eletto vicepresidente della Commissione Bilancio

POLITICA - Il Consiglio regionale ha eletto i presidenti e i vicepresidenti delle sei Commissioni permanenti e delle Giunte per il regolamento e le elezioni. I componenti delle Commissioni erano stati nominati dal presidente del Consiglio Stefano Allasia, su proposta dei presidenti dei Gruppi consiliari.

La Commissione Bilancio sarà quindi presieduta da Carlo Riva Vercellotti (Fi), mentre vicepresidenti saranno l'alessandrino Sean Sacco (M5s) e Sara Zambaia (Lega). La Commissione Urbanistica ha come presidente Mauro Fava (Lega) e vice Ivano Martinetti (M5s) e Paolo Ruzzola (Fi).

In Commissione Economia è stato eletto presidente Claudio Leone (Lega) e vicepresidenti Paolo Bongioanni (Fdi) e Raffaele Gallo (Pd). Alla Commissione Sanità il presidente eletto è Alessandro Stecco (Lega), i vice Andrea Cane (Lega) e Domenico Rossi (Pd).

La Commissione Ambiente sarà presieduta per questa legislatura da Angelo Dago (Lega), vicepresidenti Alberto Avetta (Pd) e Matteo Gagliasso (Lega). Infine la Commmissione Cultura e Turismo ha come presidente Paolo Bongioanni (Fdi) e i suoi vice sono Alessandria Biletta (Fi) e Daniele Valle (Pd).

La Giunta per il regolamento è presieduta da Stefano Allasia in qualità di presidente del Consiglio. Sono invece stati eletti vicepresidenti Valter Marin (Lega) e Diego Sarno (Pd). Come presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità è stato eletto Maurizio Marello (Pd), vicepresidenti Andrea Cerutti (Lega) e Francesca Frediani (M5s).