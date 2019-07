Stop ai treni sulla Acqui-Genova, attivi i bus sostitutivi

OVADA - Sarà interrotto a partire dalla tarda mattina di oggi, sabato 20 luglio, il passaggio dei convogli sulla linea ferroviaria Acqui-Genova che, come già accaduto negli ultimi due weekend, sarà servita esclusivamente dagli autobus sostitutivi. Rispetto agli ai precedenti weekend, stavolta stavolta sono gli interventi previsti nel nodo del capoluogo ligure a causare l'interruzione del servizio sulla linea ferrata. E così, a partire dalle ore 14.00 e per l’intera giornata di domenica 21 luglio, viaggeranno lungo l'intero percorso i mezzi su gomma, con modifiche previste anche per i alcuni treni regionali in partenza da Genova verso Busalla-Arquata Scrivia e Novi Ligure. Per quanto riguarda le località genovesi di Rivarolo, Borzoli, Costa di Sestri Ponente, Granara, Acquasanta e Mele saranno raggiungibili solo con i collegamenti del trasporto pubblico locale (AMT o ATP).