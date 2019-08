Camion si ribalta, A7 chiusa e coda di 11 chilometri

AGGIORNAMENTO ORE 13.20 – La coda è aumentata a 11 chilometri. Lo riferisce la società Autostrade per l'Italia.

SERRAVALLE SCRIVIA — Autostrada A7 chiusa e coda di otto chilometri per un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 88, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia, in direzione nord (Milano). L’incidente, avvenuto alle 11.45, ha coinvolto un camion che trasportava ghiaia. Il mezzo pesante ha disperso sulla sede stradale parte del carico e per ripulire l’asfalto si è resa necessaria la chiusura dell’autostrada.

A causa dell'uscita obbligatoria si sono formate code di 8 chilometri in aumento a partire da Isola del Cantone. Fortunatamente non si registra nessun ferito. Sul posto stanno operando il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici. A causa della chiusura dell’autostrada, si registrano disagi anche sulla viabilità ordinaria tra Vignole, Arquata e Serravalle.