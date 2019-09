Tortona, casello chiuso per due ore

TORTONA - Due ore di chiusura per lavori di manutenzione dei dispositivi sicurvia sulla S.P. 211 di competenza della Provincia di Alessandria, fortunatamente in orario notturno per alleviare quanto più possibile i disagi sui viaggiatori.

Si informa che sulla A7 Milano-Serravalle dalle ore 22 alle ore 24 di mercoledì 25 settembre, verrà chiuso al traffico il casello di Tortona in entrata per entrambe le carreggiate: nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova).

Il percorso alternativo, indicato in loco con l'apposita segnaletica, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada al casello di Castelnuovo Scrivia lungo la stessa autostrada.