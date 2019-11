Camion perde il carico di prefabbricati alla rotonda di Libarna

SERRAVALLE SCRIVIA — Un camion che trasportava conci prefabbricati in calcestruzzo ha perso il carico in corrispondenza della rotatoria in località Libarna, tra la strada 35 dei Giovi e la provinciale 161 per Gavi. L'incidente è avvenuto verso le 7.30 di questa mattina, martedì 12 novembre. Nell'affrontare la rotonda, i conci agganciati sul pianale di carico sono caduti a terra. Ciascuno di essi pesa diverse tonnellate ma per fortuna nella dinamica nessuno è rimasto ferito. Il camion proveniva da Gavi. Attualmente sul posto è presente la polizia municipale di Serravalle Scrivia per i rilievi del caso e per regolare il traffico, in attesa che venga recuperato il carico: un'operazione che non si presenta facile né rapida.

La rotatoria tra la provinciale 161 e la 35 dei Giovi non è particolarmente agevole per i mezzi pesanti che arrivano dalla Crenna. Per quelli che intendono andare verso Arquata Scrivia vige il divieto di svolta a destra: in teoria dovrebbero immettersi nella rotonda, percorrerla tutta e poi immettersi sulla strada per Arquata, perché altrimenti rischiano di urtare i cordoli o gli spartitraffico.

foto da Facebook