Cantalupo, anziano si accascia sui binari e muore

CANTALUPO - Un anziano è morto nei pressi del passaggio a livello di Cantalupo, tra via Moro e strada Oviglio: l'uomo, che abita nelle vicinanze, si è accasciato sui binari, forse per un malore. I soccorsi hanno provato a rianimarlo a lungo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto è presente anche la Polizia ferroviaria: si stanno aspettando le indicazioni del magistrato, che dovrà chiarire quanto è accaduto.