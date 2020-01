Dramma: muore in cantiere, indagini in corso

CASALE MONFERRATO - Ore 12,05 La vittima è un lattoniere di Casale, Francesco Gebbia, aveva 57 anni. L’uomo, probabilmente, si è sentito male accasciandosi durante il lavoro. A notarlo sarebbe stata una donna che abita accanto al cantiere e ha dato l’allarme.

I medici non hanno potuto fare nulla per salvare il 57enne. La Procura di Vercelli ha aperta un’inchiesta.

Sul posto è arrivato anche il fratello della vittima.

Dramma poco fa, verso le 10.30, in via Setificio. Un uomo ha perso la vita, sembra all’interno di un cantiere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale che stanno effettuando i rilievi di legge, i medici del 118, Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici dello Spresal. Non si conoscono ancora i particolari dell’accaduto. Non è chiaro l’accaduto: potrebbe essersi trattato di un infortunio a seguito di un malore, ma le indagini sono in corso. Seguono aggiornamenti.