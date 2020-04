Donate quasi 600 mascherine al Soggiorno Borsalino

ALESSANDRIA - Prezioso gesto di solidarietà in favore del Soggiorno Borsalino di Alessandria: oltre alle gradite consegne di dispositivi di protezione da parte della Protezione Civile, infatti, la presidenza, il consiglio di amministrazione, la direzione amministrativa e sanitaria e gli operatori desiderano ringraziare "la famiglia Zhang e il dottor Franco Daniele per aver donato 300 mascherine N95-Ffp2, 120 mascherine chirurgiche, 20 tute protettive e 5 termometri infrarossi".

Non solo: un plauso doveroso anche alla sezione Ail di Alessandria per altre 160 mascherine Ffp2.

"I dispositivi - spiegano dalla struttura - permettono agli operatori di tutelare gli ospiti, lavorando in sicurezza e maggiore tranquillità. Questa è un bene prezioso anche per tutti i familiari che hanno affidato i propri cari e che oggi leggono notizie allarmanti e, soprattutto, spesso generalizzanti. La nostra grande comunità, come tante altre, continua a lottare per preservare la salute di ospiti e operatori. In questo senso ogni contributo diventa un grande aiuto per il raggiungimento di un unico obiettivo".