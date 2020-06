Incidente in via Mazzini, due auto coinvolte

NOVI LIGURE — Incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze quello avvenuto questa mattina in via Mazzini a Novi Ligure. Intorno a mezzogiorno due auto si sono scontrate a centro strada, nei pressi del supermercato Unes. Coinvolte una Fiat 500L e una Ford Cmax: i guidatori hanno riportato solo lievi ferite e sono stati soccorsi dall'ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e per regolare il traffico: è stato necessario chiudere via Mazzini per circa mezz'ora per rimuovere le due vetture. Ora la situazione è tornata alla normalità.