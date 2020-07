Upo: il corso di laurea in Legge è il migliore d'Italia

ALESSANDRIA - Il Censis premia Alessandria e l'Università del Piemonte Orientale: secondo la rituale analisi del Centro studi investimenti sociali su tutti gli atenei d'Italia, infatti, la laurea a ciclo unico di Giurisprudenza della Facoltà cittadina è la migliore del Paese.

Con 100,5 punti supera Trento (99), Milano Bicocca (96), Bologna (93), Genova (93), Torino (92) e Pavia; non solo, perché l’Upo è nella top ten anche per la laura in Medicina e chirurgia (settimo posto).